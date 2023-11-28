Суровая стратегия War Hospital про Первую мировую выйдет 11 января 2024 года
Авторы мрачной стратегии War Hospital сообщили дату релиза новинки в свежем трейлере — выход игры состоится 11 января 2024 года на PS5, Xbox Series и PC.
В проекте, как понятно из названия, игрок возьмёт под своё управление британский госпиталь. Действие сюжета при этом разворачивается в годы Первой мировой войны, а главным персонажем выступает майор и бывший военный медик Генри Уэллс.
War Hospital сочетает в себе элементы RTS и «выживача», когда пользователям потребуется управлять развитием и поддержкой госпиталя — и при этом принимать ряд тяжёлых решений.
Игрок будет буквально сражаться со смертью, пытаясь спасти своих пациентов. Однако положение госпиталя сложное, ведь опасность постоянно находится рядом с ним.
Кроме того, число ресурсов тоже ограничено, а значит их придётся распределять разумно и последовательно. Тем более, что они могут потребоваться не только больным, но и самим сотрудникам госпиталя.
В свежем трейлере, кстати, кроме даты релиза показали и ряд разнообразных геймплейных моментов.