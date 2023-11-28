Стратегия War Hospital про Первую мировую выйдет 11 января 2024 года

Авторы мрачной стратегии War Hospital сообщили дату релиза новинки в свежем трейлере — выход игры состоится 11 января 2024 года на PS5, Xbox Series и PC.

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В проекте, как понятно из названия, игрок возьмёт под своё управление британский госпиталь. Действие сюжета при этом разворачивается в годы Первой мировой войны, а главным персонажем выступает майор и бывший военный медик Генри Уэллс.

War Hospital сочетает в себе элементы RTS и «выживача», когда пользователям потребуется управлять развитием и поддержкой госпиталя — и при этом принимать ряд тяжёлых решений.

Игрок будет буквально сражаться со смертью, пытаясь спасти своих пациентов. Однако положение госпиталя сложное, ведь опасность постоянно находится рядом с ним.

Кроме того, число ресурсов тоже ограничено, а значит их придётся распределять разумно и последовательно. Тем более, что они могут потребоваться не только больным, но и самим сотрудникам госпиталя.