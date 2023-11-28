В России открылись предзаказы на Steam Deck OLED

9 ноября Valve анонсировала Steam Deck OLED — новую версию портативного ПК, оснащённого OLED-экраном. Новая модель может похвастаться не только более ярким и чётким изображением, но и увеличенным дисплеем, разогнанной частотой памяти и повышенным временем автономной работы.

В конце ноября в России также стартовали предзаказы на устройство. В сети магазинов DNS гаджет Steam Deck OLED можно приобрести в двух версиях: по цене в 90 тысяч рублей на 512 ГБ и 100 тысяч рублей на 1 ТБ. Для сравнения: в Европе устройства продаются за € 570 (около 55 тысяч рублей) и € 680 (около 66 тысяч рублей) соответственно.