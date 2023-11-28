У авторов Avatar: Frontiers of Pandora есть доступ к сценариям будущих частей «Аватара»
В интервью изданию ComicBook геймдизайнер Avatar: Frontiers of Pandora Магнус Йенсен рассказал, что вся команда разработчиков получила эксклюзивный доступ к сценариям будущих фильмов кинофраншизы «Аватар» Джеймса Кэмерона.
По словам Йенсена, это было сделано для того, чтобы идеи, которые появились у авторов Frontiers of Pandora, не повторялись с тем, что хочет показать Кэмерон.
Это было сделано для того, чтобы мы могли правильно вписаться в график — поскольку мы начали работу над этой игрой до выхода «Пути воды» — да, у нас был доступ к сценарию, притом не только к сиквелу, но и к другим будущим фильмам франшизы.
Релиз Avatar: Frontiers of Pandora состоится уже 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.
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