По «Атаке титанов» вышла бесплатная игра на Unreal Engine 5

Разработчик и популярный блогер под ником Swammy выпустил полноценную игру по культовому аниме «Атака титанов» на движке Unreal Engine 5. Работа над ней велась около полутора лет — сейчас же её могут скачать все желающие полностью бесплатно с файлообменника Mediafire.

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Фанатская игра по «Атаке титанов» представляет собой экшен от третьего лица, в котором геймерам необходимо уничтожать титанов — больших человекоподобных созданий, которые стремятся уничтожить Эрена Йегера. Для этого игроки используют устройство пространственного маневрирования, которое позволяет притягиваться к объектам и буквально летать по локациям с огромной скоростью.

Видео доступно на YouTube-канале Swammy. Права на видео принадлежат Swammy/Epic Games.