Кооперативный хит Lethal Company выбился в лидеры свежего чарта Steam

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чарте Steam за период с 22 по 28 ноября. Лидирующую позицию занял кооперативный хоррор Lethal Company, который стоит всего $ 10. Кстати, неделю назад тайтл был на третьем месте.

Кооперативный хит Lethal Company выбился в лидеры свежего чарта Steam
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Хоррору даже удалось обойти EA Sports FC 24 и Cyberpunk 2077. Они расположились на втором и третьем местах соответственно. Четвёртую строчку заняла Call of Duty, в которую входят Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 и Warzone. Также в топе есть Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Forza Horizon 5 и Hogwarts Legacy.

Чарт Steam за период с 22 по 28 ноября

  • Lethal Company
  • EA Sports FC 24
  • Cyberpunk 2077
  • Call of Duty
  • Red Dead Redemption 2
  • Baldur's Gate 3
  • Forza Horizon 5
  • Hogwarts Legacy
  • Battlefield 5
  • Diablo 4
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