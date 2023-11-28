Кооперативный хит Lethal Company выбился в лидеры свежего чарта Steam
Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чарте Steam за период с 22 по 28 ноября. Лидирующую позицию занял кооперативный хоррор Lethal Company, который стоит всего $ 10. Кстати, неделю назад тайтл был на третьем месте.
Хоррору даже удалось обойти EA Sports FC 24 и Cyberpunk 2077. Они расположились на втором и третьем местах соответственно. Четвёртую строчку заняла Call of Duty, в которую входят Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 и Warzone. Также в топе есть Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Forza Horizon 5 и Hogwarts Legacy.
Чарт Steam за период с 22 по 28 ноября
- Lethal Company
- EA Sports FC 24
- Cyberpunk 2077
- Call of Duty
- Red Dead Redemption 2
- Baldur's Gate 3
- Forza Horizon 5
- Hogwarts Legacy
- Battlefield 5
- Diablo 4
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