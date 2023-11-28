Российская студия выпустила бесплатную озвучку духовного наследника Dead Space

Студия Mechanics VoiceOver, специализирующаяся на локализации видеоигр, выпустила русскую озвучку для хоррора The Callisto Protocol. Об этом сообщили представители студии в своей группе в социальной сети VK.

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Mechanics VoiceOver призналась, что проект оказался довольно сложным, но они смогли преодолеть все трудности благодаря поддержке подписчиков. Студия также обещала рассказать о различных моментах при разработке локализации в будущем. Русификатор доступен для бесплатного скачивания. Размер архива с озвучкой составляет 1,16 ГБ.

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку для The Callisto Protocol в декабре 2022 года. Им удалось собрать нужную для озвучки сумму в размере 350 тыс. руб. в феврале 2023 года.