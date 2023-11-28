Начался запуск акселераторов для вывода российских видеоигр за рубеж

Центр развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) анонсировал запуск акселерационных программ для продвижения российских видеоигр на международные рынки, сообщает ТАСС. Эксперты прогнозируют, что игровая индустрия может принести России до 300 млрд рублей к 2027 году, а российские игры займут значительную долю на рынках других стран.

© Газета.Ru

Официальное объявление о запуске первого геймдев-акселератора с фокусом на азиатские рынки, в частности Китай, состоялось 27 ноября в рамках работы Центра развития креативной экономики, сообщили информационному агентству источники. По планам АСИ, в ближайшие годы будет запущено несколько подобных акселераторов.

В процессе подготовки команд будут участвовать представители ведущих компаний российской игровой индустрии, таких как VK Play, 1C и Организация развития видеоигровой индустрии. В этом будет помогать АНО «Цифровая экономика».

В первой азиатской программе смогут принять участие до 30 компаний, имеющих опыт разработки видеоигр, подтвердила глава Центра развития креативной экономики Екатерина Черкес-заде. Она также отметила, что организация рассчитывает на то, что российские игры смогут занять значительную долю на рынках других стран.