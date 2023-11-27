Стартовало голосование на лучшую игру года по версии геймеров на The Game Awards 2023

27 ноября создатели церемонии The Game Awards 2023 запустили голосование на пользовательскую игру года. В первом раунде голосования геймеры могут выбрать десять кандидатов из 30 представленных, чтобы они прошли в следующую стадию топа.

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В список попали самые заметные проекты года: от Hogwarts Legacy и Diablo 4 до сетевых экшенов с долгосрочной поддержкой в духе Destiny 2 и Genshin Impact.

Проголосовать можно на официальном сайте The Game Awards.

Первый раунд продлится до 30 ноября, после чего останутся лишь десять самых популярных кандидатов по версии пользователей. Затем авторы сократят список до пяти номинантов, а победителя назовут уже на самой The Game Awards 2023 в категории «Игра года по версии пользователей».