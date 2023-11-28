Важный патч для Baldur's Gate 3 выйдет на этой неделе

«В четвёртом патче мы ввели исправление, которое не позволяет немедленно вызывать стражу при краже, даже если вы крались или, например, были невидимы. Это исправление привело к тому, что незамеченные кражи и акты вандализма навсегда застряли в конвейере «видел ли меня кто-нибудь», а не завершилась и не перемещались дальше, как было задумано. Чем больше игрок совершает таких действий, тем больше игра пытается удержать всё это в памяти и тем больше тормозов происходит».