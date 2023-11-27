Обзор PlayStation Portal: стоит ли новинка Sony своих денег

Недавно состоялся релиз PlayStation Portal: устройства-компаньона для PlayStation 5, которое позволяет играть в любимые игры на ходу. Портал Game Informer поделился своими впечатлениями от гаджета и рассказал, кому стоит задуматься о покупке.

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PlayStation Portal — продукт крайне специфический, поэтому стоит лишний раз подчеркнуть: это ни в коем случае не самостоятельная консоль. Устройство подключается к вашей PlayStation 5 через Wi-Fi, после чего на нем можно играть в установленные на этой консоли игры. Portal позволяет дистанционно подключаться к системе откуда угодно, но на практике результат будет лучшим, если использовать домашнюю сеть.

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По сути, PlayStation Portal не предлагает ничего радикально нового: смартфоны обладают похожей функцией уже довольно давно. Если раскошелиться на хороший мобильный геймпад, то можно получить гаджет, который выполняет большую часть функций Portal. На кого ориентирован этот продукт? И в каком случае он стоит покупки?

Отвечая на первый вопрос, Portal понравится поклонникам высококачественных устройств Sony. Многие аналитики и простые геймеры отметили, что со стороны оно смотрится немного странно: две половинки геймпада, присоединенные к квадратному экрану. Но в реальности Portal ощущается надежным и комфортным. Текстурированные рукояти приятно лежат в руках и обладают хорошим весом — чуть тяжелее Nintendo Switch.

Sony

Помимо этого, в отличие от сторонних контроллеров, Portal сохраняет все функции, сделавшие геймпад DualSense сенсацией на запуске PlayStation 5. Тактильная отдача и адаптивные триггеры по-прежнему хороши, но главный довод в пользу устройства — это 8-дюймовый тачскрин. LCD-экран в разрешении 1080р обеспечивает четкие цвета и насыщенные темные тона, хотя стоит отметить, что он выглядит получше без источников света.

При работе от домашней сети Wi-Fi устройство воспроизводит игры сравнительно гладко. Опыт каждого пользователя может разниться в зависимости от качества соединения, но, в целом, Portal не испытывает сильных задержек, если вы перемещаетесь по дому. Кроме того, встроенные колонки тоже неплохи — но наушники будут еще лучше.

Что касается второго вопроса (в каком случае стоит покупать Portal), то здесь все зависит от того, как вы взаимодействуете с видеоиграми дома. Для определенного сегмента геймеров Portal может стать отличным способом проводить за хобби больше времени. Если вы делите свой основной игровой экран с другими членами семьи, которые, например, могут смотреть сериалы или играть во что-нибудь еще, то Portal незаменима. Она также прекрасно подходит для того, чтобы немного поиграть перед сном.