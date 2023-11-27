В Steam можно бесплатно забрать зомби-шутер в духе Minecraft

В Steam стал бесплатным зомби-шутер под названеим INFEES. Визуал игры выполнен воксельном стиле, который немного напоминает «кубичный» Minecraft.

© Cq.ru

За разработку отвечает всего один человек.

Будучи солдатом, вы должны убить как можно больше врагов. На деньги, которые вы собираете во время прохождения, можно купить новое снаряжение (оружие и улучшения). Противостоять придется нескольким типам врагов, среди которых есть пару боссов.

Пока что в INFEES есть только один режим «Защиты», но в будущем появится еще и «Выживание». Первый основан на системе волн, каждая из которых сильнее предыдущей.