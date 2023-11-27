В Steam можно бесплатно забрать зомби-шутер в духе Minecraft
В Steam стал бесплатным зомби-шутер под названеим INFEES. Визуал игры выполнен воксельном стиле, который немного напоминает «кубичный» Minecraft.
За разработку отвечает всего один человек.
Будучи солдатом, вы должны убить как можно больше врагов. На деньги, которые вы собираете во время прохождения, можно купить новое снаряжение (оружие и улучшения). Противостоять придется нескольким типам врагов, среди которых есть пару боссов.
Пока что в INFEES есть только один режим «Защиты», но в будущем появится еще и «Выживание». Первый основан на системе волн, каждая из которых сильнее предыдущей.
Сейчас INFEES находится в раннем доступе. Забрать можно по ссылке.