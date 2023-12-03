Лучшие игры про зиму

Зимой иногда не хочется ничего, кроме как закутаться в плед, заварить чашку чая и запустить какую-нибудь хорошую игру. Если вас категорически не устраивает недостаток снега за окном, мы составили подборку отличных «зимних» игр.

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Frostpunk

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Из всех игр, так или иначе затрагивающих тему зимы, Frostpunk — пожалуй, самая «снежная». Градостроительный симулятор, где игрок руководит последней колонией человечества в морозном пост-апокалипсисе, уделяет много внимания не только ресурсам, но и температуре. Город предстоит возводить вокруг гигантского генератора, который обогревает всех жителей — но есть риск, что в особенно холодные дни, когда топлива будет мало, кому-то придется мерзнуть.

Steam

The Long Dark

Один из лучших симуляторов выживания за всю историю жанра и второй серьезный претендент на звание самой «зимней» игры. The Long Dark предлагает игроку выжить на просторах безжалостной канадской тундры, где беспокоиться нужно не только о холоде и голоде, но и о диких животных. Игра не делает никаких поблажек, но в распоряжении игрока огромный выбор инструментов и механик: от охоты и рыбалки до ловушек, проработанной системы повреждений и крафтинга.

Steam

Never Alone

Never Alone — милая двухмерная головоломка, вдохновленная фольклором коренных жителей Аляски. Храброй маленькой девочке и ее компаньону-песцу предстоит совершить захватывающее, опасное приключение, чтобы найти источник бесконечной метели. Помимо существ и духов из преданий инупиатов игрок также может послушать воспоминания ныне живущих эскимосов об их образе жизни, верованиях и культурном наследии.

Steam

ШХД: ЗИМА

ШХД: ЗИМА посвящена исконно русской зимней забаве: прогулкам по темным, заснеженным кварталам и тоскливым взглядам на метель за окном. Если же отвлечься от поэзии, то это атмосферная песочница без сюжета и каких-либо механик — она на сто процентов о настроении. Многим игрокам такие «симуляторы ходьбы» не по душе, но если вы просто хотите проникнуться тоской, свойственной только провинциальной зиме, то лучше игры не найти.

Steam

Fahrenheit: Indigo Prophecy

Проект, принесший мировую известность геймдизайнеру Дэвиду Кейджу. Fahrenheit — мистический триллер в декорациях заснеженного мегаполиса; случайное убийство в туалете закусочной оборачивается запутанной интригой, причем игрок находится по обе стороны закона одновременно. В разные моменты сюжета история рассказывается как от лица убийцы, чей мир и рассудок стремительно рушатся, так и от лица полицейских, расследующих дело. Про Кейджа можно выражаться по-разному, однако Fahrenheit в любом случае достойна внимания — как минимум в качестве ликбеза по истории интерактивного кино.

Steam

Animal Crossing: New Horizons