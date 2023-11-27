Геймер объединил 14 списков лучших игр от топ-изданий в общий рейтинг топ-200

Пользователь Reddit под ником Scdsco провёл масштабное исследование, объединив 14 списков лучших видеоигр от известных изданий и агрегаторов в общий рейтинг. Среди прочих, он использовал топы от Empire, GQ, IGN, а также Metacritic и IMDB.

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За каждое первое место игра получала 100 баллов, за второе — 99 и так далее. В итоге получился общий список из 200 лучших релизов, который можно полностью увидеть здесь. Топ возглавили сразу две «Зельды», тройку замкнула GTA 5.

Топ-25 лучших игр от разных изданий: The Legend of Zelda: Ocarina of Time The Legend of Zelda: Breath of the Wild Grand Theft Auto V The Last of Us Tetris Resident Evil 4 Metal Gear Solid The Witcher 3: Wild Hunt Super Mario 64 BioShock Final Fantasy VII Super Mario Bros 3 Half Life 2 Minecraft Metal Gear Solid 3: Snake Eater Shadow of the Colossus The Legend of Zelda: A Link to the Past The Elder Scrolls V: Skyrim Portal 2 Chrono Trigger Street Fighter II Pokemon Red/Blue Bloodborne Uncharted 2: Among Thieves God of War (2018)