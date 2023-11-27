Геймер объединил 14 списков лучших игр от топ-изданий в общий рейтинг топ-200

Пользователь Reddit под ником Scdsco провёл масштабное исследование, объединив 14 списков лучших видеоигр от известных изданий и агрегаторов в общий рейтинг. Среди прочих, он использовал топы от Empire, GQ, IGN, а также Metacritic и IMDB.

Геймер объединил 14 списков лучших игр от топ-изданий в общий рейтинг топ-200
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За каждое первое место игра получала 100 баллов, за второе — 99 и так далее. В итоге получился общий список из 200 лучших релизов, который можно полностью увидеть здесь. Топ возглавили сразу две «Зельды», тройку замкнула GTA 5.

Топ-25 лучших игр от разных изданий:
  1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  3. Grand Theft Auto V
  4. The Last of Us
  5. Tetris
  6. Resident Evil 4
  7. Metal Gear Solid
  8. The Witcher 3: Wild Hunt
  9. Super Mario 64
  10. BioShock
  11. Final Fantasy VII
  12. Super Mario Bros 3
  13. Half Life 2
  14. Minecraft
  15. Metal Gear Solid 3: Snake Eater
  16. Shadow of the Colossus
  17. The Legend of Zelda: A Link to the Past
  18. The Elder Scrolls V: Skyrim
  19. Portal 2
  20. Chrono Trigger
  21. Street Fighter II
  22. Pokemon Red/Blue
  23. Bloodborne
  24. Uncharted 2: Among Thieves
  25. God of War (2018)

Геймер также выяснил, что лучшим десятилетием для индустрии стали 2000-е — именно тогда вышли 38,5% топовых игр. Оказалось, что в его рейтинге больше всего японских игр — 42,5%, а 41% был выпущен в США.

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