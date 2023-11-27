Продажи Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin оказались ниже прогнозов

Продажи Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin оказались ниже, чем прогнозировал издатель и разработчик Frontier Developments.

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Стоимость акций самой кампании сегодня, 27 ноября, упала почти на 20%. Фирма в свете таких событий скорректировала собственные ожидания по выручке на новый финансовый квартал, который завершается 31 мая 2024 года.

Раньше предполагалось, что сумма выручки за этот период составит порядка 108 млн фунтов стерлингов, но теперь ожидания снизились до показателей в 80-96 млн фунтов стерлингов.

Если компания сможет достичь «верхней» планки этого прогноза, то её предыдущие ожидания о потерях в размере 9 млн фунтов стерлингов за год всё ещё будут актуальными.

Frontier теперь сфокусирует своё портфолио на «играх-симуляторах» вроде Planet Coaster, Planet Zoo, Jurassic World Evolution и Jurassic World Evolution 2. Такое решение приняли потому, что каждый из этих проектов принёс доходы свыше 100 млн долларов и начал приносить прибыль в первый месяц после релиза (полностью окупившись за год).

Frontier собирается выпускать по одному подобному симулятору в три ближайших финансовых года. Предыдущие инициативы компании с изданием игр партнёров и релизом новинок иных жанров себя в вопросах прибыли не оправдали.