В PS Store стартовала распродажа «Новогодние предложения»

27 ноября в PS Store стартовала новая распродажа — «Новогодние предложения». На скидки «ушли» около трёх тысяч игр, включая новинки осеннего сезона. Распродажа закончится почти через месяц — 21 декабря — после чего в магазине стартует полноценная новогодняя распродажа, которая продлится до начала января.