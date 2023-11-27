Halo Infinite ненадолго обошла Destiny 2 в списке популярных игр Xbox в США

Портал Windows Central обратил внимание, что Halo Infinite 26 ноября обошла Destiny 2 в списке самых популярных игр Xbox в США.

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Последняя часть истории Мастера Чифа чуть ранее заняла 16 место в соответствующем топе, тогда как сиквел Destiny оказался на 17-м. На данный момент ситуация уже изменилась — у Destiny 2 сейчас 18-е место, а у Infinite — 19-е.

На первых местах в том же списке, кстати, расположились Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare III (2023) и Roblox.

Судя по всему, на успех Halo Infinite повлиял релиз пятого сезона, где добавили новый игровой режим, свежие карты и другие особенности. В прошлом, кстати, сообщали, что число уникальных игроков в Infinite перевалило за 30 млн.

А вот у Bungie в целом наблюдаются проблемы — ранее стало известно об увольнениях в фирме, а количество игроков Destiny 2 в Steam достигло рекордных низов.

При этом уже 28 ноября в игре стартует новый сезон «Желание», а ещё фанатов ждёт коллаборация с «Ведьмаком».