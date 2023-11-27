На The Game Awards 2023 усилят охрану после инцидента с «Биллом Клинтоном»

Ведущий и создатель популярной игровой выставки The Game Awards Джефф Кили ответил на вопросы фанатов и рассказал новые детали о предстоящей церемонии. Автор заявил, что в этом году ивент станет куда безопаснее для его участников — охраны в зале станет больше, чтобы избежать выхода на сцену случайных людей. В прошлом году произошёл скандал с подростком, который вышел на сцену с командой FromSoftware и поблагодарил Билла Клинтона.

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Что касается анонсов, то в этот раз геймеров ждут не только трейлеры уже анонсированных проектов, но и настоящие мировые премьеры. При этом от самой фразы «Мировая премьера» Джефф Кили решил отказаться, чтобы не возвышать одни игры над другими.

Продолжительность The Game Awards 2023 составит стандартные два с половиной часа, а самые яркие показы ведущий оставил на первую половину выставки. По его мнению, главное событие ивента — награждение главных игр года.