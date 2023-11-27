Менестрель поет о событиях Gangs of Sherwood в релизном трейлере игры

Авторы кооперативного боевика Gangs of Sherwood представили релизный трейлер новинки, где менестрель Алан из Лощины поёт песню о событиях приключения.

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Полноценный запуск игры намечен на 30 ноября для PC, PS5 и Xbox Series, однако обладатели издания Leonheart Edition получают доступ к «Шервуду» за три дня до официального релиза — то есть начиная с сегодня, 27 ноября. Ещё в издание входят дополнительные скины, артбук и саундтрек.

В самом трейлере песню Алана перемешали с геймплейными кадрами игры, где банда Робин Гуда сражается с подопечными шерифа Ноттингема. Тот с помощью артефакта подчинил себе чужие армии. Сам Алан, кстати, в оригинальных сюжетах про Робина тоже присутствовал.

В этой версии популярного сюжета, где оригинальный мир смешали с «технологиями», игрок сможет проходить кампанию в одиночку или с друзьями — кооператив поддерживает до 4 человек. У каждого из бойцов при этом будет свой уникальный стиль игры и особенности.