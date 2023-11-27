Разработка ремейка Silent Hill 2 идет по плану

Разработчики ремейка хоррора Silent Hill 2 из студии Bloober Team опубликовали небольшое обращение к геймерам. Команда заявила, что работа над проектом идёт по плану и никаких проблем нет.

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К сожалению, Bloober Team не поделилась какими-либо деталями тайтла, лишь поблагодарив геймеров за терпение и поддержку. Разработчики заявили, что вместе с Konami они готовят проект «высочайшего качества». Когда ждать новостей о ремейке Silent Hill 2, неизвестно. Это полностью зависит от Konami.

Не исключено, что детали появятся на The Game Awards. Возможно, там наконец-то озвучат дату релиза хоррора.

Bloober Team

Игру анонсировали в октябре 2022 года, но с тех пор о ней практически ничего не известно.