Игровое подразделение Sony оказалось на грани банкротства

Подразделение Sony PlayStation, одно из ведущих в индустрии, столкнулось с серьезными финансовыми трудностями, которые могут привести к его закрытию.

© Ferra.ru

Согласно информации, раскрытой японским инсайдером под ником okkubbq, Sony в последнее время активно занималась реструктуризацией и скрывала реальное положение дел в своем игровом бизнесе.

Одним из ключевых моментов, указывающих на проблемы, является расхождение данных о продажах PlayStation 5.

По словам инсайдера, более 13 млн консолей PS5 остаются нераспроданными на складах, что свидетельствует о снижении спроса на продукцию. Кроме того, в подразделении PlayStation до сих пор не назначен новый генеральный директор, что вызывает дополнительные вопросы о будущем направления.