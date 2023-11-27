Представлена эротическая фигурка героини Zenless Zone Zero

Специализирующаяся на производстве коллекционных статуэток по популярным франшизам компания ABsinthe Studio анонсировала эротическую статуэтку с внешностью героини из игры Zenless Zone Zero по имени Николь. Об этом сообщает портал VGTimes.

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Фигурка представлена в двух вариантах: в одном случае Николь одета, а в другом нет. Одетая Николь имеет основные атрибуты героини: короткие шорты, чулки, белую футболку с вырезом и не только. В раздетом варианте у героини присутствуют лишь бант для волос, заколки и подвязки на руках и ноге. Раздетая Николь имеет высокую детализацию с прорисованными гениталиями и грудью.

Новинка ABsinthe Studio выполнена в масштабе 1 к 6. Высота фигурки достигает 35 см. Выход продукта запланирован на осень 2024 года.

Несмотря на нескорый релиз статуэтки в виде Николь из Zenless Zone Zero, ее уже можно купить по предзаказу. Покупка новинки с доставкой в Россию обойдется примерно в 36 тыс. руб.