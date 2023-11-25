Показан геймплей «корейской The Sims» с качественной графикой

Видеоблогерша с YouTube-канала acottonsock опубликовала запись стрима с геймплеем готовящейся к выходу корейской игры inZOI. Об этом сообщает портал CQ.

© Газета.Ru

В видеоролике, длительность которого составила более трех часов, девушка продемонстрировала inZOI, игру в жанре симулятор жизни, основанный на движке на Unreal Engine 5. За время своего прохождения acottonsock показала различные аспекты игрового процесса, включая реалистичный редактор персонажа, «живой» город и разнообразные занятия для героев.

Эта игра, по мнению игроков, может стать серьезным конкурентом для знаменитой серии The Sims. Подписчики и зрители стрима acottonsock оказались в восторге от графических возможностей inZOI. По словам некоторых, это лучший проект в жанре симулятор жизни, который им доводилось когда-либо видеть. Кто-то сравнил корейский проект с The Sims 4, которая на фоне новинки выглядит намного хуже.

Несмотря на то, что игра все еще не готова к выходу, геймеры остались довольны ее графикой.