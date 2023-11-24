Авторы Them’s Fightin’ Herds объявили о прекращении работы над игрой

Студия Mane6 объявила, что прекращает разработку файтинга с участием зверушек Them’s Fightin’ Herds после завершения первого сезона. Разработчики собираются по-прежнему выпускать небольшие патчи и править игровые ошибки, но новый контент выпускаться не будет.

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Отмена касается и сюжетного режима, амбициозной функции, которую очень ждали поклонники игры. В рамках сезонного пропуска первого сезона игроков ждут ещё два играбельных персонажа, они появятся в обновлении 6.0 в следующем году. Одновременно в игре начнётся этап Restricted Section, в рамках которого авторы хотят выпустить материалы, которые уже были созданы для второго сезона.

Объяснения не удовлетворили ни игроков, ни тем более вкладчиков Indiegogo: как мы помним, Them’s Fightin’ Herds в своё время собрала более полумиллиона долларов, и сюжетный режим был одной из дополнительных целей кампании. Теперь разработчики заявили, что им «придется скорректировать некоторые из первоначально запланированных бонусов».