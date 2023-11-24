Авторы «Смуты» показали кат-сцену из игры

24 ноября разработчики исторической «Смута» из российской Cyberia Nova опубликовали небольшую кат-сцену из игры. В ролике боярин Тимофей Фёдорович Кручина отправляет главного героя Юрия Милославского на какое-то задание, а затем заводит разговор со своим подчинённым.

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Какая-либо режиссура в диалоге практически полностью отсутствует — камера просто перемещается от лица одного героя к другому. Ранее авторы заявили, что к релизу поправят анимации, на которые больше всего и жаловались пользователи.

Видео доступно на YouTube-канале Vladyslav Vieshchienikin. Права на видео принадлежат Cyberia Nova.