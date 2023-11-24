Ubisoft объяснила рекламу Assassins Creed Mirage в Odyssey

Ubisoft прокомментировала недавний случай с навязчивой рекламой скидки Assassin’s Creed Mirage в Assassin’s Creed Odyssey.

© Скриншот

Ранее пользователи столкнулись с появлением баннера о скидке прямо во время прохождения «Одиссеи» на Xbox и PlayStation. Он появлялся в моменты, когда игрок изучал карту локации.

У многих фанатов серии подобная навязчивая реклама вызывала сильное возмущение — к тому же она с лёгкостью разрушала погружение в сюжет.

В Ubisoft заявили, что причиной подобного инцидента стала некая «техническая ошибка», с которой в компании сразу разобрались. Откуда взялась подобная ошибка и почему она коснулась именно рекламы — не пояснили.

В сетях некоторые игроки и СМИ отнеслись к заявлению фирмы со скепсисом, так как подобная «ошибка» не выглядит случайностью.