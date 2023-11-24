Ubisoft объяснила рекламу Assassins Creed Mirage в Odyssey «технической ошибкой»
Ubisoft прокомментировала недавний случай с навязчивой рекламой скидки Assassin’s Creed Mirage в Assassin’s Creed Odyssey.
Ранее пользователи столкнулись с появлением баннера о скидке прямо во время прохождения «Одиссеи» на Xbox и PlayStation. Он появлялся в моменты, когда игрок изучал карту локации.
У многих фанатов серии подобная навязчивая реклама вызывала сильное возмущение — к тому же она с лёгкостью разрушала погружение в сюжет.
В Ubisoft заявили, что причиной подобного инцидента стала некая «техническая ошибка», с которой в компании сразу разобрались. Откуда взялась подобная ошибка и почему она коснулась именно рекламы — не пояснили.
В сетях некоторые игроки и СМИ отнеслись к заявлению фирмы со скепсисом, так как подобная «ошибка» не выглядит случайностью.
Недавно история с навязчивой рекламой коснулась Call of Duty: Modern Warfare III (2023) — на стартовом экране запуска консоли появлялся баннер с предложением приобрести свежий шутер.