Лучшие игры про демонов на ПК и консолях

Игры про демонов (или с демонами в главных ролях), пожалуй, никогда не выйдут из моды: нечисть всегда легко сделать эффектным антагонистом. Но иногда демоны становятся и отличными главными героями или драматическими персонажами — все зависит от сценария. Мы собрали подборку лучших игр про демонов.

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FAITH: The Unholy Trinity

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FAITH: The Unholy Trinity — «Экзорцист» от мира видеоигр. Нарочито старомодный 8-битный хоррор, стилизованный под игры эпохи Atari, который пугает сильнее, чем крупнобюджетные ужастики. Игроку в роли отца Джона Уорда предстоит изгнать полчища демонов, выбраться из собственного ночного кошмара и разрушить планы культа, который собирается провести жуткий ритуал.

Steam

The Mortuary Assistant

The Mortuary Assistant — один из главных хоррор-хитов прошлого года, который удачно сочетает тренд на симуляторы рутинной работы и элементы головоломки. Игроку предстоит готовить тела мертвых для погребения, соблюдая все необходимые процедуры: от бальзамирования трупов до оформления документов. Нюанс в том, что в морг проник демон — и если быстро не выяснить, кто он и где прячется, то главная героиня обречена.

Steam

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo стала настоящим подарком для поклонников японского фольклора, ведь в Токио, на который опустилась магическая завеса, обитает множество всяческих екаев. По пустым улицам то и дело проходит процессия сотни демонов, двухвостые кошки-некоматы торгуют пирожками у храмов, а за углом можно встретить кутисаке-онна с огромными ножницами. Конечно, механики и сюжет Ghostwire: Tokyo оставляют желать лучшего, но с точки зрения мифологии игра — сплошное удовольствие.

Steam

Doom: Eternal

Главный симулятор убийцы демонов не нуждается в представлении. Doom: Eternal отточил механики оригинальной игры до совершенства, сделав ставку на аркадные, динамичные, бескомпромиссные перестрелки, где одна секунда промедления равна смерти. Палач Рока еще никогда не был настолько кровожадным, а демоны — настолько же испуганными.

Steam

Helltaker

Инди-сенсация 2020 года, которая стала настоящим вирусным хитом. Helltaker — маленькая головоломка о смелом мужике, который в один прекрасный день проснулся и решил… Собрать целый гарем из демонических девушек. И нет, в игре нет ни капли пошлости: только хитрые задачки и очаровательные демоницы, которые моментально стали героинями сотен фанартов. Неплохой результат для крошечного, совершенно бесплатного релиза.

Steam

Afterparty

Наконец, Afterparty — трагикомедия о проблемах людей, демонов и адской бюрократии. Парочка студентов-неудачников оказывается в аду по ошибке, но им не повезло попасть в преисподнюю в разгар выходного дня, когда каждый уважающий себя черт отправляется в бар. Как найти выход? Очень просто — нужно всего лишь перепить всех правителей ада, от Вельзевула до самого Люцифера Светозарного. Afterparty способна рассмешить, удивить и растрогать до слез одновременно: адская вечеринка оставляет долгое послевкусие.