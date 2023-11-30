Лучшие игры про мафию на ПК и консолях

Сейчас игры про мафию и организованную преступность не так популярны, как в прошлом, но иногда все-таки встречаются стоящие релизы. Мы собрали список из пяти отличных игр про мафию для ПК и консолей.

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Mafia: Definitive Edition

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Ремейк Mafia — пожалуй, одна из лучших игр, посвященных американским гангстерам прошлого века. История о том, как таксист Томми Анджело поднялся из грязи в князи, хорошо работала и в оригинальной игре, но в ремейке, благодаря прекрасной графике и постановке, воспринимается еще лучше. Конечно, в плане механик и открытого мира Mafia: Definitive Edition вряд ли кого-то поразит, однако захватывающий сюжет оправдывает этот недостаток.

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Sleeping Dogs

Sleeping Dogs можно назвать самым несправедливо забытым проектом Square Enix. Игра с большим потенциалом, которая так и не получила должного продолжения — но это не значит, что она не стоит внимания. Напротив, если вы любите гонконгские боевики и лихо закрученные криминальные триллеры, то Sleeping Dogs порадует историей о полицейском под прикрытием, борющемся против триад. Кто-то скажет, что игра не очень-то нужен открытый мир, но об этом легко забыть на фоне зрелищных рукопашных боев, перестрелок и кинематографичных сцен.

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Yakuza 0

Серия Yakuza, как бы пафосно это ни звучало, не имеет аналогов. Она сочетает невероятно серьезные криминальные сюжеты и абсурдную комедию; брутальный beat-em-up геймплей и десятки мини-игр, в которых можно залипнуть надолго. Из-за этого Yakuza — однозначно развлечение на любителя, но оно настолько богато контентом, что оторваться просто невозможно. И Yakuza 0 — прекрасная игра для того, чтобы познакомиться с серией. Она отлично представляет двух главных героев франшизы и рассказывает историю, которая прекрасно работает в отрыве от остальной серии. И нет, игра вообще не похожа на «GTA в Японии».

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Max Payne

Max Payne — золотая классика ПК-гейминга. Единственный и неповторимый нуар-боевик Remedy Entertainment о копе, готовом на все ради мести в заснеженном Нью-Йорке. Несмотря на свой почтенный возраст, Max Payne неплохо состарилась: механики игры хорошо работают даже сейчас, не говоря уже о сюжете и катсценах, стилизованных под комиксы.

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Cyberpunk 2077

Да, Cyberpunk 2077 — не только про мафию, но банды и подпольные группировки играют важную роль в сюжете. Найт-Сити поделен на районы, где правят разные организации, и игроку предстоит поработать на многие из них. К тому же, порой иногда просто хочется сесть на мотоцикл, колесить по городу и выполнять задания от разных посредников — это хорошо работает на погружение в атмосферу.