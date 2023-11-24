Стало известно, когда могут показать новый трейлер Death Stranding 2

В рамках церемонии The Game Awards 2023 может состояться премьера нового трейлера Death Stranding 2 — намёк на это обнаружили в социальной сети X.

© Kojima Productions

Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал пост с фотографиями звукового пульта, добавив, что занимается процессом микширования. Над каким конкретно произведением трудится автор — непонятно, но на пост с «выжидающим» эмодзи отреагировал аккаунт The Game Awards. Позже сообщение было удалено.

Соцсети

Многие предположили, что речь, судя по всему, идёт о новом ролике Death Stranding 2 — учитывая, что дебютный трейлер новинки показывали как раз на прошлой The Game Awards, подобный вывод смотрится логично.

Недавно авторы оригинала отпраздновали четвёртую годовщину игры, а студию самого Кодзимы посетили очередные знаменитые гости — вроде Тимоти Шаламе («Дюна») и одного из авторов «Игры престолов».