Sony могла попросить учитывать продажи PlayStation Portal как консольные
Похоже, что продажи стримингового устройства PlayStation Portal, для работы которого необходимо подключение к PS5, будут учитываться в категории консолей. Об этом рассказал глава аналитического агентства Circana (NPD Group в прошлом) Мэт Пискателла, уточнив, что запрос поступил от самой Sony.
Стоит отметить, что оригинальное сообщение Пискателлы уже удалено, но, похоже, что продажи PlayStation Portal уже указываются как консольные — ранее, к примеру, стало известно, что устройство обошло по продажам Xbox Series в Испании (5,700 против 2 тыс).
Сама Sony официально не называла PlayStation Portal консолью, и сами игроки её таковой не считают. Одного из пользователей Resetera, указавшего продажи PlayStation Portal в списке консолей, успели забанить за «троллинг» до того, как всплыл твит Пискателлы.
Напомним, что журналисты встретили PlayStation Portal довольно прохладно встретили, а спекулянты успели раскупить устройство на релизе и стали продавать его по завышенной цене.