Патент Activision позволит углубить взаимодействие между стримерами и зрителями

Патент Activision позволит рекомендовать игры на основе просматриваемых стримов
В сети обратили внимание на очередной патент Activision. В нём описывается концепт персонализированных игровых рекомендаций на основе просматриваемых пользователем стримов.
Кроме рекомендаций, Activision также говорит о возможности вносить определённые изменения в игровой процесс и даже создавать новые игры на основе анализа данных просмотра.
Таким образом Activision хочет превратить просмотр трансляций из пассивного занятия в более активное и углубить взаимодействие между стримерами и зрителями.