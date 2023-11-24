Патент Activision позволит углубить взаимодействие между стримерами и зрителями

В сети обратили внимание на очередной патент Activision. В нём описывается концепт персонализированных игровых рекомендаций на основе просматриваемых пользователем стримов.

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Кроме рекомендаций, Activision также говорит о возможности вносить определённые изменения в игровой процесс и даже создавать новые игры на основе анализа данных просмотра.