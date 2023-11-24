Valve случайно добавила ранний прототип Left 4 Dead в свежее обновление CS

Датамайнеры обнаружили в свежем обновление Counter-Strike 1.6 самый ранний прототип Left 4 Dead, который носил название Terror Strike. И сообщество ожидаемо уже нашло способ его запустить.

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Концепция Terror Strike строилась на следующей задаче: выжившие должны донести бомбу до места назначения, пройдя через «зомби», которые возрождаются через какое-то время после убийства. После установки бомбы на карте появляется орда, с которой нужно расправиться.