В России открылись предзаказы на PlayStation Portal

В середине ноября в продажу поступила PlayStation Portal — портативное устройство от Sony, предназначенное для запуска игр на PlayStation 5 с помощью интернета. Гаджет продаётся по цене в $ 200 (около 18 000 рублей) и напоминает геймпад DualSense, к которому приделали дисплей небольшого планшета.

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Тем временем предзаказы на устройство уже открылись и в России. Ритейлер DNS заявил, что привезёт Portal в страну уже 19 декабря, а его цена составит 40000 рублей. Это примерно в два раза дороже стоимости устройства в Европе, где оно продаётся за € 220 (около 21000 рублей).