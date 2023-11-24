Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2023

2023 год постепенно подходит к концу, и игровая индустрия немного замедляется — но не замирает полностью. Мы подготовили нашу традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Deliver Us Mars — кинематографичное приключение о юной астронавтке, которая отправилась на Марс в поисках потерянных ковчегов для колонистов. Ей предстоит выжить на красной планете, выяснить, кто отправил сигнал бедствия и, конечно же, решить множество головоломок. Deliver Us Mars бесплатна до 30 ноября.

EGS

Продолжая безмерно популярный тренд на симуляторы всякой ерунды в Steam вышла Soak & Splash — симулятор финской бани. Специально для любителей лупить друзей вениками, поддать пару на верхней полке и прыгнуть в прорубь сразу из парилки.

Steam

В ранний доступ Steam вышла Juice Galaxy: сюрреалистическое приключение-песочница с боевой системой, завязанной на физике. Путешествуйте по психоделическим мирам, сражайтесь против монстров, добывайте экипировку и… Постарайтесь лишний раз не задумываться о том, что именно происходит на экране.

Steam

Умилительный паззл в духе «Где Уолли?» — но вместо Уолли игроку предстоит искать кошек, спрятавшихся в зале аркадных автоматов. An Arcade Full of Cats предлагает игроку отправиться в ностальгическое путешествие по прошедшим эпохам игровой индустрии: внимательные найдут не только милых кошек, но и тонны забавных пасхалок.

Steam

Наконец, Minigolf Galaxy — виртуальный мини-гольф, где игрок может не только создавать собственные поля, но и соревноваться против других игроков. В коcмическом гольфе те же правила, что и в обычном, но возможностей гораздо больше, поэтому оттачивать навык можно долго.