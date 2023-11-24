Российская видеоигра про Смутное время выйдет в марте 2024 года

Согласно заявлению Сергея Новикова , российская компьютерная игра «Смута» выйдет в марте 2024 года. Это произведение получило высший рейтинг (категория три А) в игровой индустрии и создано с целью привлечь широкую международную аудиторию. Новиков отметил, что, несмотря на высокое качество контента, производители сталкиваются с определёнными политическими ограничениями.

Игра «Смута» основана на романе Загоскина и рассказывает о силе и единстве русского народа. В феврале гендиректор Института развития интернета, выделившего средства на создание игры, подчеркнул, что в случае успеха «Смуты» могут появиться дополнительные проекты, образуя своего рода «вселенную» вокруг этого игрового мира.