Более 20 млн геймеров сыграли в Life is Strange

Разработчики Life is Strange сообщили , что в игру c момента релиза сыграли 20 млн человек. Команда поблагодарила каждого за свой вклад в это большое и приличное число.

Игра получила приквел, Life is Strange: Before the Storm, рассказывающий исключительно про жизнь Хлои. Затем вышли Life is Strange 2 и Life is Strange: True Colors.