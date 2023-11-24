Path of Exile 2 получила геймплейный тизер

Grinding Gear Games показала свежий геймплейный ролик Path of Exile 2, в котором герой использует огнестрельное оружие прямо на ходу. Больше подробностей об игре раскроют на прямой трансляции 30 ноября в 23:30 МСК.

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Path of Exile 2 будет условно-бесплатной и выйдет на РС, Xbox Series и PlayStation 5. Закрытый бета-тест запланирован на 7 июня 2024 года. Известно, что для игры готовят 600 видов монстров и 1500 пассивных умений, а на прошедшей gamescom 2023 показывали геймплей за некоторые классы.

На этой же трансляции игроков ждут новости и по первой Path of Exile, которая в следующем месяце, 8 декабря, получит расширение «Заклятие».