Обзорщик составил рейтинг 34 игровых ноутбуков 2023 года

Выбираете новый ноутбук для игр? Вот какие модели вам рассматривать стоит, а какие лучше не брать.

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Ведущий YouTube-канала Jarrod'sTech определил из 34 протестированных им в 2023 году новых моделей ноутбуков лучшие и худшие на сегодня. Всего в составленной им таблице семь уровней, и S означает лучший вариант, а F - худший.

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Со всем рейтингом вы можете ознакомиться ниже.

Jarrod'sTech

Лидерами рейтинга стали ASUS Strix G16, ASUS Zephyrus M16, Lenovo Legion Pro 5i, Lenovo Legion Pro 7i, Lenovo Legion Slim 5 16”, Lenovo LOQ 15/Lenovo LOQ 16.

ASUS Strix G16 - один из лучших ноутбуков, которые удалось протестировать экспертам YouTube-канала Jarrod'sTech. И минусов у него просто нет. Ну, разве что кроме цены. За 4060 даже по скидке вам придётся заплатить 1700 долларов.

ASUS Zephyrus M16 в сравнении с предшественником получил несколько серьёзных обновлений. В том числе третий вентилятор. Кроме того, он оснащён двумя слотами для оперативной памяти, светодиодным экраном, более актуальными процессором и видеокартой.

Lenovo Legion Pro 5i очень напоминает прошлогодний Legion 5 Pro. Новая версия стала чуть толще и тяжелее, но жаловаться в целом было не на что. Работает он на RTX 4070.

Lenovo Legion Pro 7i оснащён RTX 4080. Он всё ещё хорош, однако из него убрали множество функций, которые были у модели прошлого года.

Lenovo Legion Slim 5 16”. В целом это на самом деле прошлогодний Legion 5. И он мало чем отличается от 14-дюймовой версии этого же ноутбука, кроме диагонали экрана.

Lenovo LOQ 15/Lenovo LOQ 16 - это просто лучшие бюджетные ноутбуки для геймеров. И в принципе это один и тот же ноутбук, но с разным размером экрана. При покупке вы получите за примерно 700-750 долларов RTX 4050.

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Вторую строчку заняли ASUS Scar 18, ASUS TUF A15, ASUS TUF A16, ASUS Zephyrus G14, Lenovo Legion Slim 5 14”.

На третьем месте расположились Acer Nitro 5, ASUS Scar 17, Gigabyte Aorus 17X, Lenovo Legion Slim 7i, MSI Stealth 14, MSI Vector GP68HX, Razer Blade 14, Razer Blade 18.

Четвёртое место досталось Acer Helios 18, Acer Helios Neo 16, Alienware x16, HP Omen Transcend 16, MSI Raider GE68 HX, MSI Titan GT77, Razer Blade 16.

На пятой строке оказались Dell G16, HP Victus 16, MSI Vector GP77, XMG Neo 16.

На шестое место поставили только Gigabyte G5.