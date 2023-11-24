Xiaomi отказалась поддерживать сразу четыре популярных смартфона

Xiaomi решила «попрощаться» со своими четырьмя популярными смартфонами.

На официальном сайте компании появилась информация о том, что устройства Poco X3, Poco X3 NFC, Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro переходят в категорию EOL (End of Life).

Это означает, что эти смартфоны больше не будут получать обновления MIUI, а также обновления Android и патчи безопасности Google.

Для владельцев этих моделей новость не самая приятная, учитывая, что производитель обычно обеспечивает поддержку своих смартфонов в течение трех лет. Впрочем, Xiaomi обещает продлить этот срок до пяти лет, но к сожалению, это не касается уже устаревших моделей.