В DLC для The Witcher 3 была тайная любовная линия? О ней рассказали создатели
В первом эпизоде подкаста AnsweRED представители студии CD Project RED поделились интересными подробностями о дополнении «Кровь и вино» для The Witcher 3. Оказалось, в DLC все это время была скрытая любовная история. Капитан гвардии Дамьен де ла Тур тайно влюблен в правительницу Туссента Анну-Генриетту.
Проблема заключается в различии статусов героев. Из-за этого Дамьен не может рассчитывать на взаимность. Директор по сюжету Томаша Марчевки рассказал, что факт влюбленности персонажа не упоминался в самом дополнении. На этапе создания героев команда разработчиков подразумевала, что капитан испытывает к княгине не просто дружеские чувства.
Мне кажется, в игре это вообще никак не проговаривается, но мы считали, что Дамьен тайно влюблен в княгиню. Он не аристократ, так что ему невозможно даже вообразить, что такие отношения возможны. Есть момент, когда она говорит, что ей угрожает серьезная опасность и все такое, а он на нее просто смотрит. Если знать, что искать, то в этом взгляде можно увидеть, насколько глубокие чувства он испытывает.
Томаша Марчевки
Ранее фанаты франшизы лишь подозревали, что Дамьен испытывал к княгине романтическую симпатию.