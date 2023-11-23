В DLC для The Witcher 3 была тайная любовная линия

Мне кажется, в игре это вообще никак не проговаривается, но мы считали, что Дамьен тайно влюблен в княгиню. Он не аристократ, так что ему невозможно даже вообразить, что такие отношения возможны. Есть момент, когда она говорит, что ей угрожает серьезная опасность и все такое, а он на нее просто смотрит. Если знать, что искать, то в этом взгляде можно увидеть, насколько глубокие чувства он испытывает.