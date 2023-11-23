Ремастер The Last of Us Part II может предложить десятки часов нового контента

Один из бывших разработчиков ремастера The Last of Us Part 2 случайно слил новые детали игры. Исходя из его профиля в LinkedIn, новый режим No Return предложит как минимум 12 уровней со случайными противниками.

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No Return представляет собой roguelike-режим, который позволит играть за разных персонажей из вселенной. Среди них будет как минимум Томми, Дина, Джесси, Лев, Мел и другие.

Кроме этого, в ремастере будет три бонусных локации, которые были вырезаны из финальной версии: Jackson Dance, Boar Hunt и Sewers.