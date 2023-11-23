Embracer прокомментировал реструктуризацию с массовыми увольнениями

Генеральный директор операционной группы Embracer Group Фил Роджерс прокомментировал реструктуризацию компании, которая уже вызвала массовые увольнения.

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Роджерс отвечает за направление, куда входит Crystal Dynamics и другие студии, которыми раньше владела Square Enix. Руководитель считает, что процесс «перестройки» проходит хорошо и соответствует целям фирмы — её долг сократился до 1,4 млрд долларов, а к марту 2024 года его рассчитывают уменьшить до 757 млн долларов.

При этом в рамках инициативы за период с июля по конец сентября было уволено 904 человека — и это не последние сокращения, которые ожидаются в Embracer. Кроме того, в будущем наверняка закроют ещё больше студий — как было ранее с авторами Saints Row (2022).

Роджерс отметил, что наблюдать за подобными увольнениями тяжело, но это «необходимая» вещь для фирмы, которая хочет работать более эффективно.

Сейчас Embracer пересматривает и своё игровое портфолио, отбирая лишь те проекты, в которые будет «увлекательно» играть. Роджерс отметил, что на фоне перестановок разные команды разработчиков начали активнее общаться между собой.