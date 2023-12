Лучшие браузерные игры на ПК: во что можно поиграть бесплатно

Если вы когда-нибудь играли в игры на социальную дедукцию, вроде «Мафии», «Оборотня» или даже Among Us, то правила Town of Salem точно будут вам знакомы. Каждый игрок получает случайную роль: городского жителя, нейтрального персонажа или одного из членов мафии. И мирным горожанам нужно выследить убийц до того, как они вырежут весь город. В Town of Salem есть много ролей для разной категории игроков, и каждая предлагает свои особенности и уникальные способности.