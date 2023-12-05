Лучшие браузерные игры на ПК: во что можно поиграть бесплатно

После смерти Flash мир браузерных игр значительно изменился, но на просторах Интернета все еще можно найти много стоящих бесплатных игр. Портал PC Gamer рассказал о лучших браузерках на сегодняшний день.

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Изначально Stone Soup должна была стать перезапуском разработки культовой Dungeon Crawl, но со временем стала полноценным продолжением на базе открытого исходного кода. Один из самых больших и глубоких традиционных roguelike теперь доступен в браузере, и вам не придется ломать глаза об ASCII-символы.

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Долгоиграющий нарративный проект, который является предшественником Sunless Seas и Sunless Skies — они разворачиваются в той же вселенной. Несмотря на релиз двух платных игр, Fallen London до сих пор получает новый контент и сюжетные обновления. Игроку предстоит примерить на себя роль нового обитателя подземного Лондона, зарабатывая на жизнь мелкими подработками и параллельно раскрывая секреты таинственного города.

Failbetter Games

Wordle буквально захватила мир, после чего игру купила газета New York Times. Если вы вдруг упустили тренд, это обманчиво простая игра на отгадывание слов. Wordle дает шесть попыток, чтобы игрок отгадал слово из пяти букв, и после каждой неудачной попытки дает цветовые подсказки. Если буква желтая, то она есть в слове, но находится не на том месте, если зеленая — то все правильно. Слова меняются ежедневно и на их разгадку не требуется много времени.

Wikipedia

До того, как стать популярным платформером, Celesta была бесплатной браузерной игрой под тем же названием. Ранняя версия проекта, теперь получившая подзаголовок Classic, доступна всем, кому интересно взглянуть на корни одного из главных инди-хитов последнего времени.

Упрощенная браузерная версия популярной инди-игры. По сути, Townscaper — расслабляющая безделушка. Если вам нужно что-то без сложных правил и запутанного интерфейса, то она дает возможность возить мышкой по экрану и рисовать живописный портовый городок.

Steam

Классическая настольная игра «Колонизаторы» прямо в браузере. Она помогла индустрии настолок выйти в золотой век по мере того, как хобби становилось все более популярными за пределами Европы. Если вы вдруг никогда не играли в «Колонизаторов», то браузерная версия — бесплатная возможность приобщиться к истории. И проклясть друзей за то, что они не хотят продавать вам зерно.

Steam

Agar.io выглядит как примитивное скопление разноцветных точек на разлинованном поле, но, на самом деле, игра неожиданно сложная. Каждый игрок начинает игру совсем маленькой точкой, которой нужно поедать другие точки, чтобы становиться больше. Мелкие соринки могут быстро двигаться и уклоняться от крупных точек, тогда как крупным нужны большие порции «еды» — как правило, другие игроки. Получается вот такой вот жестокий круговорот жизни в природе.

Slither.io, как и Agar.io — игра про поедание маленьких точек, чтобы стать большим и сильным. Разница лишь в том, что здесь все игроки — разноцветные змейки, чьи тела становятся длиннее и чуть шире с каждой съеденной точкой. Игроки не могут поедать друг друга, но могут вынудить соперника «врезаться» в свою змейку, чтобы уничтожить его.

Если вы когда-нибудь играли в игры на социальную дедукцию, вроде «Мафии», «Оборотня» или даже Among Us, то правила Town of Salem точно будут вам знакомы. Каждый игрок получает случайную роль: городского жителя, нейтрального персонажа или одного из членов мафии. И мирным горожанам нужно выследить убийц до того, как они вырежут весь город. В Town of Salem есть много ролей для разной категории игроков, и каждая предлагает свои особенности и уникальные способности.