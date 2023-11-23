iFixit разобрали Steam Deck OLED и Lenovo Legion Go - какую ремонтировать легче?

iFixit опубликовали двойной разбор, позволяющий заглянуть внутрь Steam Deck OLED от Valve и Legion Go от Lenovo. Речь идет не только о компонентах, но и о «битве за ремонтопригодность». Небольшой спойлер: Steam Deck OLED получил 9/10 баллов, а Legion Go - 8/10.

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Разборка показывает, что компания Valve стремится к ремонту устройств руками пользователей, упрощая этот процесс, и это заметно по улучшенному дизайну. В частности, выбор металлической рамы для Steam Deck обеспечивает прочную конструкцию, сводя к минимуму риск срыва резьбы при сборке. Что касается Legion Go, то здесь выделяются выступы для извлечения батареи, избавляющие от необходимости использовать тепловые пистолеты и инструменты «выковыривания».