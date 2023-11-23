iFixit разобрали Steam Deck OLED и Lenovo Legion Go - какую ремонтировать легче?

Разборка Steam Deck OLED и Lenovo Legion Go: какая портативная консоль правит в сфере ремонта
iFixit опубликовали двойной разбор, позволяющий заглянуть внутрь Steam Deck OLED от Valve и Legion Go от Lenovo. Речь идет не только о компонентах, но и о «битве за ремонтопригодность». Небольшой спойлер: Steam Deck OLED получил 9/10 баллов, а Legion Go - 8/10.
Разборка показывает, что компания Valve стремится к ремонту устройств руками пользователей, упрощая этот процесс, и это заметно по улучшенному дизайну. В частности, выбор металлической рамы для Steam Deck обеспечивает прочную конструкцию, сводя к минимуму риск срыва резьбы при сборке. Что касается Legion Go, то здесь выделяются выступы для извлечения батареи, избавляющие от необходимости использовать тепловые пистолеты и инструменты «выковыривания».
В борьбе за ремонтопригодность iFixit отдает предпочтение OLED-версии Steam Deck, более подробно о сравнении вы можете почитать в источнике.