Автор Bayonetta ответил на вопросы фанатов о серии и индустрии

Автор серий Devil May Cry и Bayonetta Хидеки Камия, который в октябре покинул студию Platinum Games, ответил на новые вопросы фанатов у себя на YouTube-канале.

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Первым делом Камия отметил, что активно участвовал в разработке Bayonetta 3 — ранее некоторые игроки думали, что автор отошёл от франшизы ещё до выхода триквела. Но на самом деле он следил за общим развитием сюжета, пусть и занимая на производстве третьей части немного иную роль по сравнению с первыми двумя.

Камия подтвердил и то, что он хотел превратить Bayonetta в полноценную сагу из девяти частей, но теперь эти идеи ему «придётся забрать с собой в могилу». Сам автор не владеет правами на франшизу, но предполагает, что её развитие продолжат без него.

Камия прокомментировал и предложения многих игроков по возможной коллаборации автора с другими известными участниками индустрии вроде Йоко Таро (серия Nier) или Хидео Кодзимой (MGS, Death Stranding). Камия считает, что подобный результат будет «катастрофой» — ведь у создателей совершенно разные идеи и характеры.

Заодно автор пояснил причины массовых блокировок пользователей в соцсети X — многие пользователи (особенно те, кто был не из Японии) постоянно задавали ему одинаковые вопросы и нормально не вчитывались в его ответы и сообщения. Но сейчас Камия уже не так активно блокирует своих читателей.