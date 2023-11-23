Rockstar хотела использовать код Vice City для игры про зомби в Шотландии

Бывший сотрудник Rockstar North Оббе Вермей рассказал о любопытном проекте, который обсуждали в студии в 2002 году. Это была игра про зомби, действие которой происходило на заброшенном шотландском острове. Идея принадлежала местным художникам, а для её реализации хотели использовать изменённый исходный код Grand Theft Auto: Vice City.

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Планировалось, что игроки смогут путешествовать по острову на различном транспорте, а постоянное движение станет ключом к выживанию. Топливо в таком случае становилось ценным ресурсом, которое постоянно приходилось бы добывать. По словам Вермея, сами авторы концепции в итоге посчитали её «слишком депрессивной». Вместо неё разработчики взялись за следующую игру GTA, которой стала Grand Theft Auto: San Andreas. Стоит отметить, что почти десять лет спустя идея о выживании среди зомби нашла реализацию в форме Red Dead Redemption: Undead Nightmare.

Оббе Вермей работал в Rockstar North техническим директором в период с 1995 по 2009 гг. Он делился воспоминания о старых проектах Rockstar в личном блоге, но столкнулся с негативной реакцией со стороны бывших коллег. В настоящее время оригинальные посты удалены.