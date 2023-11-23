Экс-сотрудник Rockstar раскрыл новые подробности закрытой Agent

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей рассказал не только про закрытую зомби-игру компании, но и поведал свежие детали об отменённой Agent.

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Agent представляла собой шпионский триллер, действие которого должно было разворачиваться в период Холодной войны — формально игра была анонсирована для PS3 в 2009 году, но дальше анонса дело так и не ушло.

По словам Вермея, авторы покинули новинку из-за того, что им нужно было сосредоточить своё внимание на Grand Theft Auto V.

Изначально Agent представляла собой лишь демо, где присутствовал глайдер и машина, которая могла превращаться в субмарину «или что-то в этом духе». Демо было создано для того, чтобы подтолкнуть другие студии компании к использованию GTA Engine.

Однако постепенно демо стали превращать в полноценную игру с одобрения президента Rockstar Лесли Бензиса. Над Agent трудилась примерно половина сотрудников Rockstar North, рабочим названием новинки было «Джимми».

Вторая половина команды в этот период занималась дополнениями для Grand Theft Auto IV и той же GTA 5.

Agent представляла более линейную игру по сравнению с GTA, где игрок посещал бы ряд локаций, вдохновлённых классическими фильмами о шпионах. Среди них был горнолыжный курорт в Швеции, средиземноморский город во Франции и даже Каир. При этом сюжет завершался большой перестрелкой с лазерами в космосе.

Над Agent трудились чуть больше года, успев создать эпизод в Швеции с погоней и перестрелками на лыжах. Однако прогресс разработки был не таким плавным, как изначально рассчитывали авторы.

Над командой «нависала» задача по созданию GTA 5, поэтому разработчики начали убирать из Agent разные элементы, стараясь избежать отмены проекта. Но в итоге они поняли, что Agent будет слишком сильно их отвлекать в процессе работы над GTA 5 — и игру в итоге «покинули».