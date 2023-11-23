Разработчик объяснил, почему Left 4 Dead 2 вышла так быстро

Я не думаю, что люди понимали, насколько сломанным был движок Left 4 Dead. Он загружал каждую карту в фоновом режиме по несколько раз. Left 4 Dead была настолько хрупкой вещью, что никто не хотел к ней прикасаться. Мы бы не смогли поддерживать первую часть так, как мы в итоге развивали сиквел, не переписав код.