Лучшие пистолет-пулеметы в Modern Warfare 3

Арсенал Call of Duty: Modern Warfare 3 как никогда разнообразен, но пистолет-пулеметы все еще остаются доминантным классом оружия. Портал The Gamer рассказал о лучших ПП в игре на случай, если вы не можете определиться, с чем играть.

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Fennec 45

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Fennec 45 — отличный вариант для перестрелок в закрытых пространствах благодаря высокой скорострельности. Но, в отличие от других хороших ПП, он обладает сильной отдачей и низкой точностью, что делает его не самым оптимальным вариантом.

Lachmann Shroud

Lachmann Shroud со встроенным глушителем — привлекательная опция для игроков, которые хотят действовать скрытно и не раскрывать свою позицию на карте. Режим стрельбы очередями позволяет выдавать большие объемы урона за короткое время. Lachmann Shroud не хватает дальности стрельбы, поэтому им не стоит пользоваться на больших дистанциях.

WSP Swarm

Превосходный пистолет-пулемет для тех, кто предпочитает маневренность. WSP Swarm — компактное оружие для боев на близкой дистанции, которое обладает впечатляющей скорострельностью. Оно немного отстает от конкурентов, если рассматривать засадную тактику, но его не стоит совсем списывать со счетов. В правильных руках WSP Swarm — надежный вариант.

Vaznev-9K

Vaznev-9K выдерживает похвальный баланс между высоким уроном и точностью. Кроме того, он обладает солидной скорострельностью, что выручает в перестрелках против нескольких соперников. Vaznev-9K не может похвастать высокой мобильностью, но этот момент компенсируется грамотным подбором аксессуаров.

AMR9

Настоящий монстр в ближнем бою. AMR9 — отличный выбор для высокомобильного стиля игры, который также можно использовать как бюджетную штурмовую винтовку, если повысить дальность стрельбы при помощи обвесов. Но высокая отдача требует определенной сноровки.

Lachmann Sub

Lachmann Sub был одним из лучших представителей своего класса в Modern Warfare 2 — и он не намерен сдавать позиции в сиквеле. Пистолет-пулемет претерпел некоторые изменения в характеристиках, но по-прежнему остается превосходной опцией. Высокая мобильность, великолепная скорострельность, податливая отдача. Нацепите обвесы, повышающие скорость прицеливания — и Lachmann Sub будет доминировать на поле боя.

Striker

Любимец многих игроков и одно из лучших оружий в игре. Striker получил нерфы со времен бета-тестирования, но они не сделали этот ПП значительно хуже. Хороший контроль отдачи и дальность стрельбы позволяют пользоваться им на дистанциях, где другие пистолет-пулеметы проигрывают. Рекомендуем подцепить аксессуары на мобильность и размер магазина, чтобы сделать его преимущества еще более эффективными.

Rival-9