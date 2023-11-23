Стало известно, на сколько дисков поместится Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

CD Projekt Red подтвердила порталу Kotaku число дисков в «полном» физическом издании Cyberpunk 2077 для разных версий. Для Xbox Series игра выйдет на трёх дисках, а для PS5 — только на одном.

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В последнем случае покупатели получат код ваучера для отдельной загрузки дополнения Phantom Liberty. CDPR отказалась комментировать данное решение. Что касается версии для Xbox Series, то DLC будет доступно на диске.

Напомним, что в состав Cyberpunk 2077 Ultimate Edition вошло не только Phantom Liberty, но и все вышедшие улучшения, включая крупное обновление 2.0. Релиз — 5 декабря на PC, PS5 и Xbox Series, в цифре и на физических носителях.