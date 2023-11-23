Российское приключение Torn Away провалилось в продаже

Мрачное приключение Torn Away про Вторую мировую войну провалилось в продаже. Об этом рассказал основатель и креативный директор московской студии-разработчика perelesoq Артём Коблов.

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Torn Away вышла 29 сентября этого года в Steam и VK Play. Несмотря на 18 тыс «вишлистов», на релизе было продано 504 копии на первой площадке и всего 50 копий на второй. В настоящее время тираж составил 2178 копий в Steam и 318 копий в VK Play.

Кроме того, по словам Коблова, в конце октября основной инвестор perelesoq отказался от дальнейшей поддержки студии. Сейчас вся команда находится «в подвешенном состоянии», но разработчики собираются поддерживать Torn Away до конца. Новый проект, к сожалению, пришлось заморозить. А ещё perelesoq теряет свой офис.

Коблов назвал несколько возможных причин провала Torn Away:

тяжёлая и печальная тема игры, от которой многие устали;

мировая экономическая ситуация, установленная цена на игру (ценник в Steam без скидки — 505 руб) и популярность определённых жанров в 2023-м;

сложность покупки игры в Steam из РФ, Беларуси и Украины;

недостаток маркетингового бюджета.